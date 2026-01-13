POL-KLE: Kleve - Rheinbrücke wieder frei
Verkehrsstörungen lösen sich nur langsam auf
Kleve (ots)
Der defekte Bus auf der Rheinbrücke zwischen Kleve und Emmerich konnte nach Reparatur die Fahrt fortsetzen, die um 17:21 Uhr gemeldete Verkehrsstörung wurde damit behoben. Es wird allerdings noch eine Zeitlang dauern, bis sich die Verkehrsverhältnisse rund um die Rheinbrücke wieder normalisiert haben. (sp)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell