Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Rheinbrücke wieder frei
Verkehrsstörungen lösen sich nur langsam auf

Kleve (ots)

Der defekte Bus auf der Rheinbrücke zwischen Kleve und Emmerich konnte nach Reparatur die Fahrt fortsetzen, die um 17:21 Uhr gemeldete Verkehrsstörung wurde damit behoben. Es wird allerdings noch eine Zeitlang dauern, bis sich die Verkehrsverhältnisse rund um die Rheinbrücke wieder normalisiert haben. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

