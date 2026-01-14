Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall

Motorrollerfahrer schwer verletzt

Goch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Siemensstraße / Borsigstraße am Dienstag (13. Januar 2026) gegen kurz vor 12:00 Uhr wurde ein 61-jähriger Mann aus Goch schwer verletzt. Ein 82-jähriger Autofahrer aus Millingen am Rhein (NL) war mit einem Mitsubishi auf der Siemensstraße in Fahrtrichtung Boschstraße unterwegs. Als er die Kreuzung zur Borsigstraße geradeaus queren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtberechtigten Motorrollerfahrer. Der 61-Jährige Rollerfahrer zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu. Er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; der 82-Jährige blieb unverletzt. An Auto und Roller entstand Sachschaden. (cs)

