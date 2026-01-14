POL-KLE: Nachtrag zur Pressemeldung vom 13.1.2026, 19:07 Uhr: Emmerich am Rhein - Emmericher Straße (B 8) kurz vor Elten wieder frei
zwei Frauen schwerverletzt
Emmerich (ots)
Am Dienstagnachmittag (13. Januar 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B8, bei dem zwei weibliche Insassen eines PKW schwer verletzt wurden. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, ist die 92-jährige Beifahrerin aus Arnheim (NL) noch am Abend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen.
Die Meldung zum Verkehrsunfall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6195821 (cs)
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell