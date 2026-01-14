Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 22-Jähriger fällt durch rücksichtslose Fahrweise auf

unbekannter Radfahrer beinahe vom Fahrzeug erfasst

Polizei sucht den Zeugen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (14. Januar 2026) kam es zwischen 00:24 Uhr und 00:30 Uhr zu einem andauernden grob verkehrswidrigen Verhalten im Straßenverkehr. Ein 22-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz AMG mit niederländischem Kennzeichen fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer und dessen Beifahrer schon auf der Emmericher Straße (B 220) aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit und riskanter Fahrweise auf. Unter anderem fuhr der Mann sein Fahrzeug mit so stark überhöhter Geschwindigkeit in den Kreisverkehr Emmericher Str./ Briener Str./ Wiesenstr./ van den Bergh-Str., dass das Fahrzeugheck ausbrach. Ein Radfahrer musste ausweichen und fuhr gegen den Bordstein, sonst wäre er nach Angaben der Zeugen vom Pkw erfasst worden. Vermutlich wurde dieser Radfahrer nicht verletzt. Im gesamten Verlauf der Beobachtung durch den Zeugen stoppte der Fahrer sein Fahrzeug regelmäßig bis zum Stillstand ab und beschleunigte dann wieder stark aus dem Stand. Der Zeuge informierte die Polizei, die den rücksichtslosen Fahrer im Kreisverkehr in Kranenburg-Nütterden anhalten konnte. Aufgrund der Feststellungen leiteten die Beamten gegen den Mann aus Nimwegen in den Niederlanden ein Verfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung sowie eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein, der Pkw wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve sucht jetzt nach dem Radfahrer, der nach bisherigen Feststellungen konkret gefährdet worden war. Es soll sich dabei um einen etwa 50 Jahre alten Mann handeln, der unter anderem mit einer roten Mütze bekleidet war. Er war vermutlich mit einem älteren Mountainbike unterwegs. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizei in Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. Sollte andere Personen dieses Fahrzeug möglicherweise schon vorher, möglichweise auch in Emmerich, aufgefallen sein, so werden auch diese gebeten, sich bei der Polizei zu melden. (sp)

