Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Einbruch in Wohnhaus
Bargeld gestohlen

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwoch (14. Januar 2026) zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr sind unbekannte Täter durch eine Kellertür in ein Wohnhaus an der Straße Winternam eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend über eine Terrassentür ins Freie. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

