POL-KLE: Kerken - Einbruch in Wohnhaus
Bargeld gestohlen
Kerken-Nieukerk (ots)
Am Mittwoch (14. Januar 2026) zwischen Mitternacht und 07:30 Uhr sind unbekannte Täter durch eine Kellertür in ein Wohnhaus an der Straße Winternam eingedrungen. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend über eine Terrassentür ins Freie. Zeugenhinweise zu dem Einbruch werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs)
