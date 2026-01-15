Goch (ots) - Am Dienstag (6. Januar 2026) wurde in Goch ein 25-jähriger Rumäne festgenommen. Er war in Rumänien rechtskräftig zu 3 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden, untergetaucht und daraufhin per EU-Haftbefehl gesucht worden. Über die rumänischen Behörden erhielt die Polizei des Kreis Kleve die Information, dass sich der Mann im Raum Goch ...

