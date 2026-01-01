Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Aktualisierung - Brand eines Pferdehofs in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz befindet sich weiterhin im Stadtteil Hechtsheim bei einem Brand auf einem Pferdehof in der Grauelstraße im Einsatz. Die Brandbekämpfung weiterhin dauert an. Das Feuer konnte auf die Stallung begrenzt werden und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Hallen - darunter Restaurant, Wohnung und Reithalle - wurde erfolgreich verhindert.

Nach aktuellem Stand geriet Unrat im Außenbereich in Brand und das Feuer breitete sich in den Dachbereich eines Pferdestalls aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Pferdestall massiv verraucht und für die Tiere bestand akute Lebensgefahr. Insgesamt konnten 15 Pferde rechtzeitig gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Unterstützt wurde die Rettung durch Ersthelfer vor Ort. Bei den Rettungsmaßnahmen wurde eine Feuerwehrangehörige leicht verletzt, sie konnte den Einsatz fortsetzten.

Im weiteren Verlauf breitete sich der Brand auf ein Heulager mit einer Fläche von rund 15 × 5 Metern aus. Die Brandbekämpfung erfolgte zeitweise mit drei Drehleitern, sowie sieben C-Strahlrohren im Innen- und Außenangriff.

Im Rahmen der aufwendigen Nachlöscharbeiten wird mit Unterstützung eines Kettenbaggers des Technischen Hilfswerks (THW) Heu aus dem Bereich einer Zwischendecke über das Dach der Stallung entfernt. Anschließend ist ein gezieltes Ablöschen im Außenbereich möglich, um verbliebene Glutnester vollständig zu beseitigen.

Die Information der Bevölkerung bleibt aufgrund der anhaltenden und wiederkehrenden Rauchentwicklung weiterhin bestehen. Anwohner:innen werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Aktuell sind rund 80 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Hilfsorganisationen und Polizei im Einsatz.

Weitere besondere Einsatzlagen im Stadtgebiet bestehen derzeit nicht. Die Einsatzdauer ist weiterhin unbestimmt.

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell