POL-KLE: Goch - Vollsperrung der Klever Straße (B 9) Höhe Pfalzdorf
Feuerwehr löscht brennenden LKW
Goch (ots)
Die Klever Straße (B 9) in Goch-Pfalzdorf ist aktuell zwischen der Waldstraße und dem Abzweig nach Pfalzdorf wegen Löscharbeiten aufgrund eines LKW-Brandes gesperrt. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. (sp)
