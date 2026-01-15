PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Aufhebung der Vollsperrung der Klever Straße (B 9) Höhe Pfalzdorf

Goch (ots)

Die um 11:19 Uhr gemeldete Sperrung der Klever Straße in Goch-Pfalzdorf ist aufgehoben. Bei einem Lkw war während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Achse ein leichter Brand entstanden, der beim Eintreffen der Feuerwehr bereits erloschen war. Durch die Feuerwehr wurde der entsprechende Bereich gekühlt, der Lkw wurde zu einem nahegelegenen Parkstreifen gefahren. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

