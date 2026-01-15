POL-KLE: Goch - Aufhebung der Vollsperrung der Klever Straße (B 9) Höhe Pfalzdorf
Goch (ots)
Die um 11:19 Uhr gemeldete Sperrung der Klever Straße in Goch-Pfalzdorf ist aufgehoben. Bei einem Lkw war während der Fahrt vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Achse ein leichter Brand entstanden, der beim Eintreffen der Feuerwehr bereits erloschen war. Durch die Feuerwehr wurde der entsprechende Bereich gekühlt, der Lkw wurde zu einem nahegelegenen Parkstreifen gefahren. (sp)
