Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht an der Frankenstraße

Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Ein an der Frankenstraße in Emmerich am Rhein geparkter grauer Mercedes CLA wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Dienstag (13. Januar 2026), 21:45 Uhr bis Mittwoch (14. Januar 2026), 10:30 Uhr. An dem in Höhe Hausnummer 3 in Fahrtrichtung Speelberger Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell