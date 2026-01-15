PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Unfallflucht an der Frankenstraße
Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

Ein an der Frankenstraße in Emmerich am Rhein geparkter grauer Mercedes CLA wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Unfallflucht ereignete sich in der Zeit von Dienstag (13. Januar 2026), 21:45 Uhr bis Mittwoch (14. Januar 2026), 10:30 Uhr. An dem in Höhe Hausnummer 3 in Fahrtrichtung Speelberger Straße am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Verkehrsunfallflucht geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

