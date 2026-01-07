Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter muss in Untersuchungshaft

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei nimmt einen mit Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen an der französischen Grenze fest. Nun sitzt der Mann, dem Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am frühen Montagmorgen (05.01.26) wurde der 30-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein Autobahn durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den tunesischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs des Diebstahls, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

