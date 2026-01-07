PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter muss in Untersuchungshaft

Weil am Rhein (ots)

Die Bundespolizei nimmt einen mit Haftbefehl gesuchten 30-Jährigen an der französischen Grenze fest. Nun sitzt der Mann, dem Diebstahl vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft.

Am frühen Montagmorgen (05.01.26) wurde der 30-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein Autobahn durch die Bundespolizei kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Untersuchungshaftbefehl gegen den tunesischen Staatsangehörigen bestand. Wegen des Vorwurfs des Diebstahls, erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, erfolgte die Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:59

    BPOLI-WEIL: Festnahme nach Einreise aus Frankreich

    Neuenburg (ots) - Ein wegen Diebstahl verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei gefasst worden. Da er eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er für über 120 Tage ins Gefängnis. Am Dienstagmittag (06.01.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg - Autobahn. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:00

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei stellt verbotenes Pfefferspray sicher

    Neuenburg (ots) - Bei den Grenzkontrollen an der französischen Grenze stellten die Einsatzkräfte ein in Deutschland nicht zugelassenes Pfefferspray sicher. Am frühen Sonntagmorgen (04.01.2026) reiste der französische Staatsangehörige über den Grenzübergang Neuenburg - Rheinbrücke nach Deutschland ein. Eine Kontrolle des Fahrzeuges ergab, dass der Mann in der Mittelkonsole ein Pfefferspray ohne erforderliches ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:57

    BPOLI-WEIL: Mann kann 3.600 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

    Rheinfelden (ots) - Ein seit über einem Jahr verurteilter 31-Jähriger ging der Bundespolizei ins Netz. Da er die Strafe zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen. Am Samstagmittag (03.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Autobahngrenzübergang Rheinfelden. Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren