Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schwerer Verkehrsunfall in der Klever Innenstadt

Ein Toter und zwei lebensgefährlich Verletzte

Kleve (ots)

Am Sonntag (18. Januar 2026) kam es gegen 18:06 Uhr auf der Ringstraße in der Innenstadt von Kleve zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw, der mit drei Personen besetzt war, kam aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, einer Laterne und zwei Verkehrszeichen. Der Notarzt konnte bei einem Mann nur noch den Tod feststellen, eine weiterer Mann sowie eine Frau wurde lebensgefährlich verletzt Kliniken zugeführt. Die beiden Verletzten mussten zuvor durch die Feuerwehr Kleve aus dem Fahrzeug gerettet werden. Derzeit ist noch unklar, um wen es sich bei den drei Personen handelt. Der Opferschutz der Polizei ist im Einsatz. Für die Unfallaufnahme ist ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Neuss eingesetzt. Die Ringstraße ist in Höhe des Unfallortes derzeit noch gesperrt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell