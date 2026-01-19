POL-KLE: Bedburg-Hau - Versuchter PKW-Diebstahl
Zeugen gesucht
Bedburg-Hau Hau (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag (17. Januar 2026) haben unbekannte Täter offensichtlich versucht, einen schwarzen Audi A5 Avant zu stehlen, der Antoniterstraße abgestellt war. Der Besitzer bemerkte am Samstagmorgen, dass jemand die Fahrertür beschädigt und geöffnet hatte. Unklar ist, ob die Täter in ihrem Vorhaben gestört wurden und daher flüchteten. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)
