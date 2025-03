Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Körperverletzung durch drei Täter Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

Am Sonntagabend (23.02.) um 21.45 Uhr ist es in der Borghorster Innenstadt zu einer Körperverletzung durch noch unbekannte Täter gekommen. Zur Tatzeit suchte ein 50-jähriger Mann aus Steinfurt den Zigarettenautomaten an der Münsterstraße in Höhe Hausnummer 18 auf. Plötzlich vernahm er einen Schlag gegen seine linke Körperseite und ging zu Boden. Der Geschädigte wurde durch den Schlag so schwer verletzt, dass er nach einer Operation einen längeren Zeitraum im Krankenhaus bleiben musste. Bei den Tätern handelt es sich um drei Männer, mehr kann der Geschädigte nicht angeben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Steinfurt 02551/15 41 15 zu melden.

