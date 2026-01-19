PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl von Baggerzubehör
Zeugen gesucht

Kevelaer-Twisteden (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagnachmittag (17. Januar 2026) haben unbekannte Täter auf der Fleurkeusstraße ungewöhnliche Beute gemacht. Sie gingen einen dort abgestellten Bagger an und montierten den Sortiergreifer sowie einen Schnellwechsler vom Greifarm ab. Danach flüchteten sie mit den Fahrzeugteilen. Zum Abtransport stand vermutlich ein entsprechendes Fahrzeug bereit. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
