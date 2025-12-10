PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Greifswalder Innenstadt

Greifswald (ots)

Am heutigen Mittwoch (10. Dezember 2025) kam es gegen 08:30 Uhr in der Bahnhofstraße in Greifswald zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine Pkw-Fahrerin aus ungeklärter Ursache in die Schaufensterscheibe eines dortigen Geschäftes. Dabei wurde eine Passantin erfasst. Zudem wurde ein weiteres Fahrzeug, das in diesem Bereich abgestellt war, durch den Aufprall weggeschoben.

Die Fahrzeugführerin sowie die Passantin erlitten schwere Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfallbereich ist derzeit abgesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

