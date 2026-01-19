Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Schwangere Frau bei Unfall schwer verletzt

Verdacht auf Trunkenheit

Uedem (ots)

Am Samstag (17. Januar 2026) kam es gegen 16:45 Uhr in Uedem, Ortslage Uedemerfeld, auf der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 36-jährige Frau aus Uedem mit ihrem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und dabei schwer verletzt wurde. Das Fahrzeug, ein Mercedes C 200, geriet in den Straßengraben und überschlug sich dort. Mit der Hilfe von Ersthelfern konnte die Frau, die angab, schwanger zu sein, das Fahrzeug verlassen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Dort wurde ihr, da der Verdacht auf vorherigen Alkoholkonsum bestand, eine Blutprobe entnommen. Während der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass die Frau nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (sp)

