Uedem (ots) - Am Samstag (17. Januar 2026) kam es gegen 16:45 Uhr in Uedem, Ortslage Uedemerfeld, auf der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 36-jährige Frau aus Uedem mit ihrem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und dabei schwer verletzt wurde. Das Fahrzeug, ein Mercedes C 200, geriet in den Straßengraben und überschlug sich ...

