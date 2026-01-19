POL-KLE: Goch - Kupferdiebstahl an Kirche
Fallrohr entwendet
Goch (ots)
Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag (13. Januar 2026) haben unbekannte Täter ein Stück eines Kupferfallrohrs an der Kirche am Kirchhof entwendet. Dabei beschädigten die Täter auch einen Blitzableiter. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
