Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kupferdiebstahl an Kirche
Fallrohr entwendet

Goch (ots)

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag (13. Januar 2026) haben unbekannte Täter ein Stück eines Kupferfallrohrs an der Kirche am Kirchhof entwendet. Dabei beschädigten die Täter auch einen Blitzableiter. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

