POL-KLE: Uedem - Fallrohr aus Kupfer gestohlen
Zeugen gesucht
Uedem (ots)
Zwischen Samstag, 19:45 Uhr, und Sonntag (18. Januar 2026), 17:00 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Pastoratsstraße ein Fallrohr aus Kupfer an einem Zweifamilienhaus abmontiert und entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
