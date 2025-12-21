Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Gefährdung des Straßenverkehrs

Saarbrücken (ots)

Am 21.12.2025, gegen 02:15 Uhr, sollte ein mit zwei Personen besetzter Pkw im Bereich der Metzer Straße (66117, Saarbrücken) einer anlassbezogenen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Polizei und versuchte sich in der Folge einer bevorstehenden Kontrolle durch Flucht in Richtung Innenstadt zu entziehen. Im Rahmen einer sich nun anschließenden Verfolgungsfahrt missachtete der flüchtende Verkehrsteilnehmer mehrere rotlichtzeigende Lichtzeichenanlagen, wobei es im Kreuzungsbereich Metzer Straße / Lerchesflurweg zur konkreten Gefährdung eines bislang unbekannten/unbeteiligten Verkehrsteilnehmers kam.

Das flüchtende Fahrzeug, ein blauer Citroen, Modell "C 3", mit französischen Kennzeichen wurde letztlich ohne Insassen in einer Sackgasse in Alt-Saarbrücken festgestellt. Die Insassen waren nicht mehr feststellbar.

Die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt sucht Zeugen, die sachdienliche Hinwiese zu dem genannten Fahrzeug und/oder dessen Insassen geben können. Darüber hinaus werden Hinweise zur Identität des geschädigten Verkehrsteilnehmers erbeten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell