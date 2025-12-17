PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Versuchte Nötigung mittels Messer und Sachbeschädigung an Transporter in der Saarbrücker Innenstadt - Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Haupttäter

Saarbrücken (ots)

Am 9. Mai 2025 gegen 03:30 Uhr wurde der Fahrer eines Lieferwagens in der Bahnhofstraße in 66111 Saarbrücken von zwei unbekannten männlichen Personen aufgefordert, sein Fahrzeug zu öffnen.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schlugen die beiden Männer mit den Händen gegen die Fahrer- und Beifahrertür des Transporters.

Der Haupttatverdächtige zog zudem ein Messer und trat gegen die verschlossene Fahrertür, wodurch ein Blechschaden verursacht wurde.

Der im Inneren des Fahrzeugs befindliche Geschädigte kam den Forderungen der unbekannten Täter nicht nach.

Der Haupttäter wurde wie folgt beschrieben:

   - helle Hautfarbe
   - ca. 25-30 Jahre alt
   - Tätowierung in Form eines Kreuzes rechts am Hals und eine 
     weitere Tätowierung an der rechten Hand
   - sprach Arabisch und Deutsch

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Haupttatverdächtigen erlassen.

Wer Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681 / 9321-233) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT-KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

