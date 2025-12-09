Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Jugendlichen Louisa Wunsch aus Saarbrücken

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Saarbrücken (ots)

Bereits seit dem Nachmittag des 5. Dezember 2025 ist die 15-jährige Louisa Wunsch von ihrer Wohnanschrift in Saarbrücken-Scheidt abgängig. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter: 17 Jahre - ca. 180 cm groß - sportliche Statur - schulterlange braune Haare, meist zum Zopf gebunden - trägt schwarz-weiße Sneaker der Marke "Vans" - führt vermutlich einen pinkfarbenen Rucksack mit sich - zur Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Auffinden der Vermissten, weshalb nun die Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung um Mithilfe gebeten wird.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter 0681/9321-233 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell