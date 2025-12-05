Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfallflucht in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

In der Zeit vom 25.11.2025, 18:00 Uhr bis zum 27.11.2025, 20:00 Uhr wurde ein in der Försterstraße in 66111 Saarbrücken geparkter weißer BMW Mini Cooper im Rahmen eines Verkehrsunfallgeschehens beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kollidierte ein weißer Ford Transit Kastenwagen mit der linken Fahrzeugfront des Mini Cooper und verursachte hierdurch einen Streifschaden.

Da sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte, wurde eine Strafverfahren wegen dem Verdacht der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Potenzielle Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der PI Saarbrücken-Stadt unter der Telefonnummer 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

