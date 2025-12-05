Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Bereits am 25.10.2024 gegen 15:00 Uhr kam es in einer örtlichen Bankfiliale in der Saarbrücker Bahnhofstraße zu einer Unterschlagung eines niedrigen vierstelligen Geldbetrages zum Nachteil einer 39-jährigen Geschädigten. Dabei entnahm der bis dato unbekannte Täter widerrechtlich das Bargeld aus der Auslage eines Bankautomaten. Während der Tatausführung wurde der Beschuldigte durch die vor Ort installierten Überwachungskameras erfasst.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem videografierten Täter verfügt.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/9321-233) oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

