Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Täterfestnahme nach Einbruchsserie in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Bereits am 18.11.2025 gelang es dem Kriminalermittlungsdienst der PI Saarbrücken-Stadt einen 32-jährigen deutschen Staatsbürger, welcher für diverse Einbrüche in gewerblich genutzte Objekte der Universität Saarbrücken, sowie in lokale Studentenwohnungen verantwortlich sein könnte, festzunehmen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Beschuldigte zunächst in der Nacht vom 14. auf den 15. November 2025 widerrechtlich Zugang zu einem Bürogebäude der Universität, aus welchem er unter anderem diverse Schlüssel entwendete. In den Folgetagen nutzte er teilweise die angeeigneten Schlüssel um in weiteren Bürogebäuden, als auch in Studentenwohnungen nach Wertgegenständen zu suchen. Dabei nutzte er regelmäßig die Abwesenheit der Verantwortlichen bzw. Bewohner aus.

Als auf richterliche Anordnung im Rahmen eines anderen Strafverfahrens am 18.11.2025 ein vom 32-jährigen Beschuldigten genutztes Hotelzimmer in Saarbrücken durchsucht wurde, gab dieser gegenüber den Beamten spontan an für die aktuelle Einbruchsserie im Bereich der Universität, als auch in entsprechende Studentenwohnungen verantwortlich zu sein. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahme konnten Teile des Diebesgutes aus der Einbruchsserie aufgefunden und sichergestellt werden.

Letztlich wurde ein zuvor außer Vollzug gesetzter Haftbefehl gegen den bereits einschlägig vorbestraften Beschuldigten durch die zuständige Staatsanwaltschaft in Vollzug gesetzt, sodass sich der 32-Jährige nunmehr in einer örtlichen JVA befindet. Die polizeilichen Ermittlungen zu der Einbruchsserie, sowie im Anschluss durchgeführte Verwertungstaten des Beschuldigten, z.B. durch den Einsatz entwendeter Bankkarten dauern weiterhin an.

