Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Mehrere Unfälle auf der Stadtautobahn Saarbrücken mit Gefährdung von Polizeibeamten

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 07.12.25, gegen 04:30 Uhr, kam es zunächst zu einem Verkehrsunfall auf der BAB620, Fahrtrichtung Mannheim, ca. 1 KM nach der Bismarckbrücke. Auf regennasser Fahrbahn kollidierten zwei Pkw während eines Überholmanövers miteinander. Da beide Fahrspuren in Folge des Unfalls blockiert waren, musste die Polizei die Autobahn in Höhe der Bismarckbrücke voll sperren und den Verkehr von der Autobahn ableiten. Zur Einrichtung der Vollsperrung wurde technisches Gerät, u. a. ein Streifenwagen mit Blaulicht, Warnfakeln, Blinklichter und Beschilderungen genutzt. Trotz der guten Erkennbarkeit der Gefahrenstelle bzw. Vollsperrung überfuhren zwei Autofahrer kurz hintereinander Blinklichter bzw. Beschilderungen und rasten an den Polizeibeamten vorbei. Diese mussten zur Seite springen. Ein Autofahrer fuhr anschließend unbeeindruckt weiter bis zur eigentlichen Unfallstelle, der andere Fahrer konnte unmittelbar gestoppt werden. Beide Fahrzeugführer, ein 35-jähriger Mann aus Frankreich und eine 25-jährige Frau aus St. Ingbert, waren alkoholisiert und mussten anschließend zur Blutprobe. Den entstandenen Schaden an dem technischen Gerät werden sie ebenfalls bezahlen müssen. Bei keinem der 3 Unfälle wurde jemand verletzt. Die Sperrung der Autobahn konnte gegen 06:30 Uhr wieder aufgehoben werden.

