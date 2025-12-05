PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Schulbusses

Dudweiler (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:10 Uhr zu einem Verkehrsunfallgeschehen unter Beteiligung eines Schulbusses im Einmündungsbereich Fischbachstraße/Hirschbachstraße in Saarbrücken-Dudweiler. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Fahrer eines Citroen Jumper beim Linksabbiegen in die Hirschbachstraße vermutlich die Vorfahrt eines entgegenkommenden Kleinbusses und kollidierte mit diesem. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Fahrer des Kleinbusses leicht verletzt. Die fünf im Fahrzeug befindlichen Schüler einer staatlichen Förderschule, sowie deren Busbegleiterin und der Fahrer des Citroen Junper blieben glücklicherweise allesamt unverletzt. Die Schüler wurden nach einer medizinischer Untersuchung vor Ort ihren Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Unfallörtlichkeit musste im Rahmen der Unfallaufnahme gesperrt werden, sodass es zu Einschränkungen im Berufsverkehr kam. Nachdem die unfallbeteiligten Fahrzeuge geborgen waren, konnten die Sperrmaßnahmen mit finaler Reinigung der betroffenen Fahrspuren gegen 11:30 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

