Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
POL-SBR-STADT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-jährigen Vermissten L.W.
Saarbrücken (ots)
Die öffentliche Fahndung nach der L.W. (s. PM vom 09.12.2025, 14:25 Uhr der PI Saarbrücken Stadt) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.
