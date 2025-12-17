Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 36-jährigen Arkadiusz Majcher

Saarbrücken (ots)

Seit Dienstag, dem 09.12.2025, wird der 36-jährige Arkadiusz Majcher vermisst. Der junge Mann befand sich auf der Durchreise von Frankreich nach Polen und wurde letztmalig am 09.12.2025 im Innenstadtbereich von Saarbrücken gesichtet.

Der Vermisste ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zum Antreffen des Vermissten.

Herr Majcher ist 36 Jahre alt, ca. 180 cm groß, von schlanker Statur, hat blaue Augen und graues Haar. Hinweise zu seiner aktuellen Bekleidung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (0681/ 9321 - 233) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

