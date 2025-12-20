PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: brennender PKW auf der BAB 6 in Höhe der Bischmisheimer Talbrücke

Saarbrücken (ots)

Am Samstag, dem 20.12.2025, befuhr ein 40-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz gegen 9 Uhr mit seinem PKW die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim, als das Fahrzeug kurz vor der Bischmisheimer Talbrücke im Bereich der Motorhaube zunächst zu qualmen begann. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug noch auf den Standstreifen führen und verlassen. Kurze Zeit später stand das Auto vollständig in Flammen und musste von der herbeigerufenen Feuerwehr abgelöscht werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Range Rover, Baujahr 2019.

Die BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim, musste für die Dauer der Löschmaßnahmen von 30 Minuten vollgesperrt und für eine weitere Stunde einspurig gesperrt werden. Bei dem Geschehen wurde niemand verletzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

