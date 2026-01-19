Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Heckenbrand in Veert

Polizei sucht Zeugen

Geldern (ots)

Am Samstag (17. Januar 2026) wurde die Polizei gegen 23:30 Uhr durch die Rettungsleitstelle über einen Heckenbrand in Geldern-Veert informiert. Trotz des Einsatzes der Feuerwehr wurden bei dem Brand 4-5 Meter einer Hecke an der von-Galen-Straße zerstört. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen, so dass die Polizei wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt. Es werden daher Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zu dem Brand oder zu verdächtigen Feststellungen im Nahbereich des Tatortes an der von-Galen-Straße machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

