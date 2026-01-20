POL-KLE: Kerken - Einbruch in Pfarrbüro
Scheibe eingeschlagen
Kerken-Aldekerk (ots)
Am Montag (19. Januar 2026) zwischen 13:10 und 16:15 Uhr sind unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Pfarrbüro an der Marktstraße eingedrungen. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Hauses. Genaue Angaben zur möglichen Beute konnten bei der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
