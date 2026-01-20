Rees (ots) - Am Samstag (17. Januar 2026) wurde in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:36 Uhr eine ca. 30 cm hohe Grundstücksmauer an der Lohstraße in Rees-Haldern beschädigt. Dabei wurden Steine von der Mauer auf die Fahrbahn gedrückt. Ein Verursacher hat sich nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dieser ...

