POL-KLE: Goch - Einbruch in Trafostation
Kabel entwendet
Goch (ots)
Unbekannte Täter haben sich am Montagmorgen (19. Januar 2026) zwischen 00:00 und 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Trafostation an der Straße Am Mooshof verschafft. Sie trennten mehrere Kabel an den Trafos ab und entwendeten diese. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
