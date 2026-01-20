PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - 2. Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am Sonntag
Getöteter Mann nach Verkehrsunfall identifiziert
Verletzte weiterhin in Lebensgefahr

Kleve (ots)

Der bei dem Verkehrsunfall am Sonntag (18. Januar 2026) in Kleve getötete Mann konnte am Montag (19. Januar 2026) identifiziert werden. Durch den polizeilichen Opferschutz konnten die nächsten Angehörigen des 21-jährigen Mannes, der in Kleve wohnhaft war, jetzt informiert und betreut werden. Bei den beiden Verletzten, die in eine Klinik in Nimwegen verbracht worden waren, besteht nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin Lebensgefahr.

Die Ursprungsmeldung zum Unfall finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6198678 ("Kleve - Schwerer Verkehrsunfall in der Klever Innenstadt Ein Toter und zwei lebensgefährlich Verletzte")

Der mit der 1. Nachtragsmeldung vom Montag (19. Januar 2026) gesuchte Fahrzeugführer, der von dem verunfallten Fahrzeug vor dem Unfall überholt worden war, hat sich bei der Polizei gemeldet. Diese Meldung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6199260 ("Kleve - 1. Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall in Kleve Unfallzeuge dringend gesucht") (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 11:26

    POL-KLE: Issum - Verkehrsunfall / PKW kollidiert mit Baum

    Issum-Sevelen (ots) - Am Montag (19. Januar 2026) ereignete sich auf der Duisburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Ein 76-Jähriger aus Duisburg war mit einem LKW samt Sattelauflieger auf der Straße Eckesdyk unterwegs und bog an der Kreuzung auf die Duisburger Straße nach links in Richtung Sevelen ab. Dabei übersah er vermutlich einen von rechts kommenden, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:21

    POL-KLE: Goch - Einbruch in Trafostation / Kabel entwendet

    Goch (ots) - Unbekannte Täter haben sich am Montagmorgen (19. Januar 2026) zwischen 00:00 und 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Trafostation an der Straße Am Mooshof verschafft. Sie trennten mehrere Kabel an den Trafos ab und entwendeten diese. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 10:02

    POL-KLE: Issum - Roter Radlader gestohlen / Zeugen gesucht

    Issum-Sevelen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Januar 2026) haben unbekannte Täter auf dem Bongersdyck einen Radlader vom Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes gestohlen. Das rote Fahrzeug der Marke Schäffer war in einem Stall abgestellt. An dem Radlader war vorne ein dreieckiges Schiebeschild befestigt, ein Kennzeichen trug er nicht. Zeugen, die Hinweise im dem Zusammenhang geben können, wenden ...

    mehr
