POL-KLE: Kleve - 2. Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall am Sonntag

Getöteter Mann nach Verkehrsunfall identifiziert

Verletzte weiterhin in Lebensgefahr

Kleve (ots)

Der bei dem Verkehrsunfall am Sonntag (18. Januar 2026) in Kleve getötete Mann konnte am Montag (19. Januar 2026) identifiziert werden. Durch den polizeilichen Opferschutz konnten die nächsten Angehörigen des 21-jährigen Mannes, der in Kleve wohnhaft war, jetzt informiert und betreut werden. Bei den beiden Verletzten, die in eine Klinik in Nimwegen verbracht worden waren, besteht nach derzeitigem Kenntnisstand weiterhin Lebensgefahr.

Die Ursprungsmeldung zum Unfall finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6198678 ("Kleve - Schwerer Verkehrsunfall in der Klever Innenstadt Ein Toter und zwei lebensgefährlich Verletzte")

Der mit der 1. Nachtragsmeldung vom Montag (19. Januar 2026) gesuchte Fahrzeugführer, der von dem verunfallten Fahrzeug vor dem Unfall überholt worden war, hat sich bei der Polizei gemeldet. Diese Meldung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6199260 ("Kleve - 1. Nachtragsmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall in Kleve Unfallzeuge dringend gesucht") (sp)

