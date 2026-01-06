PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugen gesucht nach Wohnungseinbruch

Neukirchen-Vluyn (ots)

Auf der Schillerstraße kam es am Montag (05.01.2026) zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

In der Zeit von 08:30 Uhr bis 20:25 Uhr gelangten unbekannte Täter auf den rückwärtigen Balkon der Erdgeschosswohnung. Sie brachen dort die Balkontür gewaltsam auf und durchsuchten anschließend die Wohnräume.

Die Täter erlangten Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 171-0, in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260105-2100

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

