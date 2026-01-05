Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall

Dinslaken (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Samstag gegen 15:15 Uhr auf der Bergerstraße fünf Verkehrsteilnehmer verletzt worden.

Ein 57-jähriger Mann aus Grevenbroich fuhr mit seinem PKW die Bergerstraße in Dinslaken in Fahrtrichtung Ober-Lohberg-Allee. Auf dem Beifahrersitz befand sich eine 63-jährige Frau aus Nettetal. Der Mann beabsichtigte, von der Bergerstraße nach links auf die Autobahn 3 in Fahrtrichtung Oberhausen abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, welches die Bergerstraße in Richtung Bottrop befuhr.

In diesem befanden sich ein 38-jähriger Mann aus Dinslaken gemeinsam mit seinen beiden Kindern (8 und 11 Jahre). Es kam zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Wagen.

Der 57-Jährige und seine Beifahrerin klagten über Schmerzen und waren verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden Personen in ein Krankenhaus nach Dinslaken.

Die Fahrer und die beiden Kinder im anderen Fahrzeug waren leicht verletzt und standen unter Schock. Ein Rettungswagen brachte auch sie in ein Krankenhaus nach Dinslaken.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unfalls aufgenommen.

BH/

