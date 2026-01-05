PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Xanten (ots)

Zwei unbekannte Personen haben heute Morgen gegen 04:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Rheinstraße gewaltsam geöffnet.

Ein Nachbar hörte einen lauten Knall und sah zwei Personen am Automaten. Als der Mann nach draußen lief, flüchteten die Täter mit einem dunklen E-Scooter und einem Fahrrad vom Tatort.

Der Automat wurde stark beschädigt. Ob die Täter Geld oder Zigaretten mitgenommen haben, ist bislang unklar. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 170-180 cm groß, 20-30 Jahre alt, schwarze Winterjacke, schwarze Hose, Gesicht vermummt, flüchtig mit dunklem E-Scooter.

Person 2: männlich, ca. 170-180 cm groß, 20-30 Jahre alt, dunkel gekleidet, Gesicht vermummt, flüchtig mit einem Fahrrad.

Einer der Männer trug eine große braune Tasche.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 260105-0400

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

