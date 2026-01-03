Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel

Xanten - zahlreiche Unfälle aufgrund von Glätte, zwei Personen schwer verletzt

Kreise Wesel (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 02.01.2026, 14:00 Uhr bis Samstag, 03.01.2026, 05:00 Uhr kam es zu zahlreichen Verkehrsunfällen aufgrund wetterbedingter Glätte.

Der Schwerpunkt war auf der linken Rheinseite zu erkennen. Hier ereigneten sich 24 eher leichte Unfälle mit Blech- oder Sachschäden.

Bei einem weiteren Unfall in Xanten wurden zwei Personen schwer verletzt. Ein mit drei Personen besetzter PKW war auf dem Heesweg von der Veener Straße kommend in Fahrtrichtung Birten unterwegs. In einer Linkskurve verlor der 18-jährige Fahrzeugführer aus Alpen die Kontrolle über den PKW, kam in Höhe der Einmündung Zur Maikamer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die beiden Mitfahrer, ein 17-jähriger und ein 19-jähriger Mann aus Alpen, wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Lebensgefahr besteht nicht. Der 18-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Auf der rechten Rheinseite kam es in Wesel zu einem Verkehrsunfall mit Blech-/Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell