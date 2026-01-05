PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Moers (ots)

Am 03.01.2025, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 21:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Trajanstraße ein.

Die Täter öffneten gewaltsam die rückwärtige Terrassentür und durchsuchten anschließend die Wohnräume im Erd- und Obergeschoss. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten sie Elektronikartikel.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260103-2344

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

