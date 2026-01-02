PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei kann 39-jährigen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen

Rheinberg (ots)

Ein unbekannter Mann ist in der Silvesternacht gegen 23:30 Uhr in ein Haus an der Maria-Terwiel-Straße eingebrochen.

Er gelangte über den rückwärtigen Bereich in das Wohnhaus und durchsuchte es vollständig. Es ist derzeit noch unbekannt, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei hatte Hinweise auf den Einbruch bekommen. Der 39-jährige Tatverdächtige aus Albanien konnte im Rahmen der Umstellung des Wohnhauses hinter einem Grundstückszaun festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Er hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve/Zweigstelle Moers einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

BH/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

