Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Einbruch in Vereinshaus - Zeugensuche

Hünxe (ots)

Im Zeitraum vom 28.12.2025, 20:00 Uhr, bis 30.12.20205, 15:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Vereinshaus auf der Straße Heierfeld.

Sie gelangten gewaltsam durch eine Seitentür in das Gebäude. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Was die Täter alles mitgenommen haben, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tätern oder Fahrzeugen geben können, die mit der Tat in Verbindung stehen.

Diese nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064- 622 0 entgegen.

EG/Ref. 251230-1700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell