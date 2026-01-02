Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zigarettenautomat gesprengt - Polizei sucht Hinweise

Xanten (ots)

Unbekannte Täter sprengten am Neujahrsmorgen gegen 01:00 Uhr einen Zigarettenautomaten auf der Bahnhofstraße. Dieser war dort an einer Hauswand angebracht.

Der Automat ist stark beschädigt worden und stand offen. Zeugen konnten zwei männliche Personen von der Örtlichkeit flüchten sehen. Eine der Personen soll Zigarettenschachteln in den Händen gehalten haben.

Eine Person kann beschrieben werden als 15 bis 16 Jahre alt, ca. 160 cm groß, braune Haare, Brille und dunkle Bekleidung. Die andere Person soll größer und ca. 18 bis 19 Jahre alt gewesen sein.

Die ermittelnde Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/ 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260101-0308

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell