POL-WES: Moers - Zwei Polizeibeamte bei Unfall schwer verletzt

Moers (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind heute Morgen gegen 03:30 Uhr eine 23-jährige Polizeibeamtin und ein 52-jähriger Polizeibeamter schwer verletzt worden.

Die beiden Beamten waren mit einem Streifenwagen und unter Inanspruchnahme von Sonderrechten unterwegs zu einem Einbruchalarm. Sie fuhren aus der Innenstadt über die Kamper Straße in Fahrrichtung Moers-Rheinkamp.

Der Streifenwagen kam in Höhe Berta Straße aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und wurde anschließend auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.

Die Streifenwagenbesatzung erlitt schwere, nach dem derzeitigen Stand nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Andere Verkehrsteilnehmer waren am Unfallgeschehen nicht beteiligt.

Ein spezielles Unfallaufnahme-Team war vor Ort und hat den Unfall aufgenommen. Die Kamper Straße war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

