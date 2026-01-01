Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Silvesternacht - Polizei zieht erste Bilanz

Wesel (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel musste zum Jahreswechsel im Zeitraum vom 31.12.2025, 18:00 Uhr, bis 01.01.2026, 06:00 Uhr, insgesamt 97 Einsätze mit Silvesterbezug wahrnehmen. Die überwiegenden Einsatzanlässe waren Ruhestörungen, Streitigkeiten, Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen und randalierende Personen. In 26 Fällen wurde die Polizei zu Bränden gerufen. Überwiegend kam es hierbei zu Sachbeschädigungen an Mülltonnen, Strauchwerk bzw. Hecken sowie drei PKW und einem Altkleidercontainer. Sexuelle Übergriffe wurden bislang nicht bekannt. In Neukirchen-Vluyn kam es zu einem Raubdelikt, bei dem unter Vorhalt eines Messers versucht wurde, einen E-Scooter zu entwenden. Der Täter konnte im Rahmen einer Fahndung angetroffen und festgenommen werden.

