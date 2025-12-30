Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Raubüberfall auf Geschäft in Moerser Innenstadt

Moers (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Raubüberfall in einem Einkaufsladen an der Uerdinger Straße.

Eine bislang unbekannte männliche Person betrat die Einkaufsfiliale des Geschäfts durch den Haupteingang und forderte eine Kassiererin unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstands zur Herausgabe von Bargeld auf.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 185 cm bis 195 cm groß, schwarz gekleidet.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Bei dem Vorfall im Geschäft anwendende Personen blieben körperlich unverletzt.

Nähere Angaben zur Beute und der Tatwaffe können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder die auffällige Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, gemacht haben.

Diese nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 251229-2000

