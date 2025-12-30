PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Raubüberfall auf Geschäft in Moerser Innenstadt

Moers (ots)

Am Montagabend kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Raubüberfall in einem Einkaufsladen an der Uerdinger Straße.

Eine bislang unbekannte männliche Person betrat die Einkaufsfiliale des Geschäfts durch den Haupteingang und forderte eine Kassiererin unter Vorhalt eines unbekannten Gegenstands zur Herausgabe von Bargeld auf.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 185 cm bis 195 cm groß, schwarz gekleidet.

Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Bei dem Vorfall im Geschäft anwendende Personen blieben körperlich unverletzt.

Nähere Angaben zur Beute und der Tatwaffe können derzeit nicht gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder die auffällige Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, gemacht haben.

Diese nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 251229-2000

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:57

    POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Aufbruch eines Parkscheinautomaten

    Dinslaken (ots) - Am Montag, den 29.12.2025, brachen in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 13:50 Uhr Unbekannte den Parkscheinautomaten an der Klosterstraße auf. Hierbei beschädigten diese die Abdeckung des Automaten. Die Entleerung der Geldkassette gelang nicht. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:56

    POL-WES: Hünxe - Mehrere Einbrüche in Hünxe - Polizei sucht Zeugen

    Hünxe (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und kurz nach 20 Uhr kam es im Bereich Hünxe und Hünxe-Bruckhausen zu insgesamt drei Einbruchsdiebstählen in Einfamilienhäusern. In einem Fall blieb es beim Versuch. Gegen 18 Uhr traf eine 70- jährige Bewohnerin eines Hauses an der Straße Kleiner Feldweg in ihrem Wohnzimmer auf eine ihr unbekannte Person, die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:49

    POL-WES: Schermbeck - Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei bittet um Hinweise

    Schermbeck (ots) - Auf der Straße Zum Dicken Stein drangen am 29.12.2025, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie gelangten zunächst über den Garten zur rückwärtigen Terrassentür. Nachdem sie diese gewaltsam geöffnet haben, durchsuchten sie sämtliche Wohnräume im Erd- und Obergeschoss. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren