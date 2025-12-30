Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Mehrere Einbrüche in Hünxe - Polizei sucht Zeugen

Hünxe (ots)

Am Montag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und kurz nach 20 Uhr kam es im Bereich Hünxe und Hünxe-Bruckhausen zu insgesamt drei Einbruchsdiebstählen in Einfamilienhäusern. In einem Fall blieb es beim Versuch.

Gegen 18 Uhr traf eine 70- jährige Bewohnerin eines Hauses an der Straße Kleiner Feldweg in ihrem Wohnzimmer auf eine ihr unbekannte Person, die beim Erblicken der Hünxerin die Flucht in unbekannte Richtung ergriff.

Ref. 251229-1800

Zwischen 19 Uhr und 21:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Straße Meesenweg. Diese gelangten durch das Aufbrechen einer Tür in das Haus und durchwühlten es.

Ref. 251229-2139

Auf der Straße Am Ringwall versuchte mindestens ein unbekannter Täter um 20:07 Uhr in ein Haus einzubrechen. Er schlug die Scheibe einer Terrassentür ein und löste den akustischen Alarm einer Alarmanlage aus. Er flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

In diesem Fall kann der Täter als männlich und bekleidet mit einer Cap und einer Weste beschrieben werden.

Ref. 251229-2139

Die Ermittlungen zur Beute sowie dazu, ob es sich möglicherweise um den gleichen Täter handelte, dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell