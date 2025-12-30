PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei bittet um Hinweise

Schermbeck (ots)

Auf der Straße Zum Dicken Stein drangen am 29.12.2025, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein.

Sie gelangten zunächst über den Garten zur rückwärtigen Terrassentür. Nachdem sie diese gewaltsam geöffnet haben, durchsuchten sie sämtliche Wohnräume im Erd- und Obergeschoss.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte durch die Täter Schmuck entwendet werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

EG/Ref. 251230-0034

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

