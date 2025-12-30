Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in Geschäft

Wesel (ots)

In der Weseler Innenstadt haben Unbekannte am 30.12.2025, gegen 01:30 Uhr, die Scheibe eines Geschäfts auf der Brückstraße eingeschlagen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie mehrere Smartphones aus einer Vitrine hinter der beschädigten Scheibe.

Im Anschluss flüchteten zwei maskierte männliche Personen fußläufig in Richtung Torfstraße. Eine der Personen trug eine dunkle, die andere Person eine helle Jacke.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0.

EG/Ref. 251230-0200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell