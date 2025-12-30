Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mehrere Pkw durch das Zerstechen von Reifen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

In der Zeit von Sonntag, 13 Uhr bis Montag, 16 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge durch das Zerstechen von Reifen.

Betroffen sind nach bisherigen Erkenntnissen acht Pkw in der Weseler Innenstadt. Die Fahrzeuge waren auf den Straßen Am Katzbach (2 Pkw), Auf dem Dudel (1 Pkw), Korthauerstege (4 Pkw) und auf der Fischertorstraße (1 Pkw) abgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Täter/n geben können.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0.

/cd Ref. 251229-2001, 251229-2020, 251229-1636, 251229-1251, 251229-1303, 251229-1311, 251229-1319, 251229-1630

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell