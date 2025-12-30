PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am 29.12.2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Monikaweg ein.

Der Zugang erfolgte durch das gewaltsame Öffnen der Wohnungstür. In der Wohnung durchsuchten die Täter die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten Bargeld und Münzen erlangt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

EG/Ref. 251229-2200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:40

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in Geschäft

    Wesel (ots) - In der Weseler Innenstadt haben Unbekannte am 30.12.2025, gegen 01:30 Uhr, die Scheibe eines Geschäfts auf der Brückstraße eingeschlagen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie mehrere Smartphones aus einer Vitrine hinter der beschädigten Scheibe. Im Anschluss flüchteten zwei maskierte männliche Personen fußläufig in Richtung Torfstraße. Eine der Personen trug eine dunkle, die andere Person ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:57

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Hinweise

    Kamp-Lintfort (ots) - Ein Unbekannter ist am Donnerstag, den 25.12.2025, gegen 05:20 Uhr gewaltsam in einen Kiosk auf der Moerser Straße eingedrungen. Nach dem Einschlagen des Glaseinsatzes der Eingangstür gelangte der Täter in den Kiosk. Im Inneren durchwühlte er den Verkaufsraum und entwendete nach derzeitigem Erkenntnisstand Bargeld und Tabakwaren. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 10:48

    POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

    Dinslaken (ots) - Am Sonntag, den 28.12.2025 drang ein bislang unbekannter Täter gegen 20:20 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Rotbachstraße ein. Dieser verschaffte sich über das Aufhebeln eines Kellerfensters Zugang in das Haus und durchsuchte es. Der Täter wird als dunkel gekleidet mit aufgezogener Kapuze beschrieben. Zudem soll er Handschuhe getragen haben. Wem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren