Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am 29.12.2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:45 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf dem Monikaweg ein.

Der Zugang erfolgte durch das gewaltsame Öffnen der Wohnungstür. In der Wohnung durchsuchten die Täter die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnten Bargeld und Münzen erlangt werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0 zu melden.

EG/Ref. 251229-2200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell