Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 29.12.2025, brachen in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 13:50 Uhr Unbekannte den Parkscheinautomaten an der Klosterstraße auf.

Hierbei beschädigten diese die Abdeckung des Automaten. Die Entleerung der Geldkassette gelang nicht.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 251229-1400

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell