PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zeugensuche nach Aufbruch eines Parkscheinautomaten

Dinslaken (ots)

Am Montag, den 29.12.2025, brachen in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 13:50 Uhr Unbekannte den Parkscheinautomaten an der Klosterstraße auf.

Hierbei beschädigten diese die Abdeckung des Automaten. Die Entleerung der Geldkassette gelang nicht.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-622 0.

/cd Ref. 251229-1400

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 09:56

    POL-WES: Hünxe - Mehrere Einbrüche in Hünxe - Polizei sucht Zeugen

    Hünxe (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 18 Uhr und kurz nach 20 Uhr kam es im Bereich Hünxe und Hünxe-Bruckhausen zu insgesamt drei Einbruchsdiebstählen in Einfamilienhäusern. In einem Fall blieb es beim Versuch. Gegen 18 Uhr traf eine 70- jährige Bewohnerin eines Hauses an der Straße Kleiner Feldweg in ihrem Wohnzimmer auf eine ihr unbekannte Person, die ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:49

    POL-WES: Schermbeck - Einbruch in Einfamilienhaus - Die Polizei bittet um Hinweise

    Schermbeck (ots) - Auf der Straße Zum Dicken Stein drangen am 29.12.2025, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr, unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Sie gelangten zunächst über den Garten zur rückwärtigen Terrassentür. Nachdem sie diese gewaltsam geöffnet haben, durchsuchten sie sämtliche Wohnräume im Erd- und Obergeschoss. Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:44

    POL-WES: Wesel - Mehrere Pkw durch das Zerstechen von Reifen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Wesel (ots) - In der Zeit von Sonntag, 13 Uhr bis Montag, 16 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge durch das Zerstechen von Reifen. Betroffen sind nach bisherigen Erkenntnissen acht Pkw in der Weseler Innenstadt. Die Fahrzeuge waren auf den Straßen Am Katzbach (2 Pkw), Auf dem Dudel (1 Pkw), Korthauerstege (4 Pkw) und auf der Fischertorstraße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren